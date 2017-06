Mercosul anuncia compra conjunta de medicamentos

Os ministros da Saúde dos países que compõe o bloco econômico do Mercosul anunciaram novas pactuações para a compra conjunta de medicamentos de alto custo. A medida vai permitir a redução de preços desses produtos em até 80%, garantindo assim, uma maior oferta de tratamentos à população dos países que integram o bloco econômico. A decisão foi tomada, na sexta-feira, durante a 40ª edição da Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul, realizada em Buenos Aires, Argentina. Em 2015, o Brasil realizou, pela primeira vez, a compra do medicamento Darunavir — usado para o tratamento do HIV, junto com Venezuela, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru e Suriname.