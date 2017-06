Mais um SUV Paranaense

(foto: Divulgação)

O SUV compacto Volkswagen T-Cross será fabricado em São José dos Pinhais, em 2018. Aqui no Paraná terá uma planta só com plataformas MQB (VW Golf; Audi A3 Sedan e Q3) e, no futuro, T-Cross.

Hyundai Creta

O Hyundai Creta atingiu a marca de 15.075 unidades comercializadas no Brasil. Esse resultado é alcançado apenas cinco meses após o início de suas vendas, que começaram em 14 de janeiro, e confirma a previsão da montadora para os volumes mensais do modelo, sempre na casa dos 3 mil carros.

Pneus

A Continental, fabricante pneus iniciou a produção em sua fábrica de Camaçari, na Bahia, dos pneus ContiPowerContact e ContiCrossContact LX2 que equipão de série 100% dos modelos Nissan Kicks e Renault Captur comercializados no Brasil.

Novo Ecosport

A Ford revelou o cronograma de lançamento do Novo EcoSport, depois de apresentar o veículo no Salão de Buenos Aires. O utilitário esportivo terá a pré-venda iniciada no fim de julho, com entrega das primeiras unidades em meados de agosto. A nova linha terá duas opções de motores flex: o 2.0 e o inédito 1.5 de três cilindros, com 137 cv, que substituirá o atual 1.6. As duas motorizações devem chegar simultaneamente ao mercado, trazendo várias novidades no design, acabamento e equipamentos.