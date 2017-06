Porsche 911 Turbo S Exclusive é rápido, icônico e raro

Porsche 911 Turbo S Exclusive Series virá para o Brasil (foto: Divulgação)

O novo 911 Turbo S Exclusive Series da Porsche é o mais potente e único 911 Turbo S de todos os tempos. O Coupé proporciona 607 cv (446 kW) e é uma edição limitada de 500 unidades para o mundo todo. Além de um aumento de 27 cv na potência, o 911 Turbo S Exclusive Series se diferencia do 911 Turbo S por seu design único, materiais de alta qualidade e detalhes luxuosos. O carro esportivo é minuciosamente acabado a mão na nova Porsche Exclusive Manufaktur, na sede da empresa em Zuffenhausen, Alemanha.

O motor horizontal biturbo de seis cilindros e 3,8 litros com um exclusivo kit de potência tem torque máximo de 750 Nm, entregue entre 2.250 e 4.000 rpm. O 911 Turbo S Exclusive Series acelera de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e leva 9,6 segundos para superar 200 km/h. O modelo pode atingir uma velocidade máxima de 330 km/h. O 911 Turbo S Exclusive Series vem com rodas de 20 polegadas pintadas de preto com cubo rápido de série e suas linhas de design são cuidadosamente acabadas em Amarelo Dourado Metálico, utilizando uma nova tecnologia a laser.

A pintura em Amarelo Dourado Metálico e os vários componentes em carbono, como elementos decorativos do capô, teto e saias laterais. As duas faixas em tecido de carbono que contornam o teto e o capô reforçam o visual esportivo do carro. A traseira se caracteriza pela asa posterior do Turbo Aerokit, a nova saia traseira, a entrada de ar lateral em carbono e o sistema de escapamento com duas saídas duplas pretas feitas de aço inoxidável

O interior os bancos esportivos com 18 regulagens são revestidos com duas camadas de couro perfurado. A camada interna tem duas faixas em Amarelo Dourado, garantindo um efeito exclusivo. As junções e o letreiro Turbo bordado nos apoios de cabeça também são em Amarelo Dourado contrastante, enquanto o forro do teto é feito de Alcântara. Uma fina faixa de cobre é integrada aos frisos do pacote interno de carbono. A placa mostrando o número da edição limitada no lado do passageiro reforça a exclusividade do carro. As proteções na entrada das portas, também com acabamento em carbono, trazem a identificação Exclusive Series iluminada.

O modelo será oferecido ao mercado brasileiro. Datas de lançamento, preços e configurações ainda não estão confirmadas.