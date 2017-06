Brasil encerra fase classificatória da Liga Mundial com vitória sobre a Sérvia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil encerrou a fase classificatória da Liga Mundial de vôlei com vitória sobre a Sérvia, atual campeão da competição. Em Córdoba (ARG), neste domingo, a equipe dirigida pelo técnico Renan Dal Zotto venceu por 3 sets a 1 (25/22, 25/16, 17/25 e 25/23). O oposto Wallace foi o maior pontuador da partida, com 19 acertos (17 de ataque, um de bloqueio e um de saque). O central Lucão também contribuiu bem para a vitória do Brasil, com 14 pontos, enquanto o ponteiro Lucarelli marcou 12 vezes. Outro destaque da seleção brasileira ficou por conta do central Maurício Souza, que marcou 11 pontos, sendo seis deles no fundamento saque. O Brasil encerrou a fase classificatória da Liga Mundial com seis vitórias e três resultados negativos. Na estreia, a equipe foi superada pela Polônia, atual campeã mundial, por 3 sets a 2. Na sequência, ainda na etapa de Pesaro, na Itália, venceu o Irã e a Itália, ambos por 3 sets a 1. Na segunda semana, em Varna, na Bulgária, derrotou o Canadá e a Polônia, também por 3 a 1, e acabou superado pelos donos da casa pelo mesmo placar na última partida antes da mudança de sede. Na última etapa da fase de classificação, em Córdoba, na Argentina, a seleção brasileira estreou com vitória sobre a Bulgária por 3 sets a 0, foi superado pelo time da casa por 3 a 1, e bateu a Sérvia também por 3 a 1. Após a etapa da Argentina, a última da fase classificatória, a seleção brasileira segue em preparação para fazer a fase final em casa. Os jogos serão no estádio do Atlético-PR, em Curitiba, de 4 a 8 de julho.