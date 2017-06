Novidade, arbitragem de vídeo muda três decisões em dois jogos

KAZAN, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O sistema de árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) mudou três decisões dos juízes de campo nas partidas deste domingo (18) pela Copa das Confederações. No empate por 2 a 2 entre Portugal e México, em Kazan, um gol do zagueiro português Pepe, impedido, foi anulado após uso da tecnologia. "Ninguém entende ainda o que está acontecendo. Fiquei tentando saber o porquê da anulação. O processo levou um pouco de tempo", afirmou o técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos. Mas foi no outro confronto do dia, em Moscou, que o sistema de vídeo foi protagonista. A tecnologia mudou decisões tomadas em campo duas vezes na vitória de 2 a 0 do Chile contra Camarões. No primeiro tempo, foi usada para anular um gol impedido do atacante Eduardo Vargas, que havia sido validado. Na segunda etapa, foi o contrário: Vargas teve um gol anulado pelo bandeirinha, que viu impedimento. Após checagem, o gol foi validado. A tecnologia só pode ser usada para verificar se houve irregularidade em lance de gol, decidir sobre pênaltis, apontar se uma infração vale expulsão e ajudar o árbitro a punir o jogador correto.