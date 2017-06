Macron consegue maioria na Assembleia francesa

DIOGO BERCITO, ENVIADO ESPECIAL PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que a população lhe desse uma ampla maioria parlamentar para aprovar suas reformas nos próximos cinco anos. Ele foi atendido neste domingo (18), no segundo turno das eleições legislativas, apesar de o resultado ter sido amargado pela alta abstenção. De acordo com as projeções de boca de urna, o movimento de Macron, o República em Frente!, recebeu 361 cadeiras na Assembleia Nacional --equivalente à Câmara dos Deputados brasileira. O número inclui o aliado Movimento Democrático. Trata-se de uma maioria absoluta, em uma Casa com o total de 577 assentos, com a qual poderá implementar medidas polêmicas como as mudanças na legislação trabalhista do país. A maior resistência, ainda que reduzida, será a do partido conservador Republicanos, com 126 cadeiras. Os socialistas, que governavam o país, deixam a Assembleia esfarelados --devem ter 46 deputados, ante os 284 que tinham até este ano. A sigla ultranacionalista de direita Frente Nacional, de Marine Le Pen, terá 8 cadeiras. A estimativa contrasta com o resultado no segundo turno das presidenciais, em maio, quando a FN recebeu 34% dos votos. Por outro lado, o partido tinha apenas um assento na Assembleia anterior, e Le Pen foi eleita deputada em Pas-de-Calais, no norte. O mandato recebido pelo movimento de Macron, porém, será fragilizado pela alta abstenção, que deve ser recorde desde o início da 5ª República, em 1958. Uma estimativa aponta que 57% dos franceses não votaram no segundo turno --o voto não é obrigatório. Há 47 milhões de eleitores. Le Pen disse que "a abstenção fragiliza consideravelmente a legitimidade da nova Assembleia Nacional". REAÇÕES As eleições legislativas francesas, realizadas um mês depois das presidenciais, definem o mandato de um presidente. Elas são vistas como um "terceiro turno". Um líder como Macron só consegue implementar sua agenda de reformas se tiver o aval dos deputados. Sem a maioria, por exemplo, ele se veria obrigado a aceitar um premiê imposto pela oposição. A dimensão da maioria de Macron, porém, foi criticada pelos rivais. Jean-Christophe Cambadélis, líder do Partido Socialista, disse neste domingo que os eleitores "não deram nenhuma chance aos adversários de Macron". "Essa maioria não corresponde à realidade social do país." O risco da maioria é minimizado pelos membros do República em Frente!, que dizem haver diversidade o suficiente dentro do movimento para garantir o debate democrático na Assembleia. Dos candidatos de Macron a essas legislativas, metade nunca havia sido antes eleita a um cargo público. "Precisamos de novas caras", afirma à Folha Chantal Leib, 62, que distribuiu panfletos do República em Frente! em Paris. "Alguns dos deputados já tiveram cinco, seis mandatos, e ainda querem mais. É inacreditável." A nova etapa do governo Macron começa já nesta segunda (19), quando se espera que o premiê conservador, Édouard Philippe, dissolva o governo e seja incumbido pelo presidente a reconstruí-lo. Não são, porém, esperadas mudanças drásticas no gabinete atual. Paula Forteza, filha de argentinos, foi eleita pelo República em Frente! para representar os franceses na América Latina, incluindo os 20 mil que vivem no Brasil.