SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com base no resultado do laudo que avaliou Anna Carolina Jatobá, condenada em 2009 a 26 anos e 8 meses de prisão pela morte da menina Isabella Nardoni, a direção do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, e o promotor do caso recomendarão que ela possa ir para o semiaberto. Laudo foi obtido pelo "Fantástico", da TV Globo.