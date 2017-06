Veículo atropela pedestres em Londres e deixa feridos; uma pessoa foi presa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia britânica informou neste domingo (18) que um veículo atropelou pedestres na região norte de Londres. Há vítimas. Uma pessoa foi presa, segundo a polícia metropolitana de Londres. De acordo com a rádio LBC, testemunhas relataram que uma van avançou sobre uma multidão em Finsbury Park. Muitos imigrantes vivem na área. Segundo a Sky News, ao menos dez pessoas foram atingidas pela van. Policias receberam o chamado da ocorrência à 0h20 local (20h20, no horário de Brasília) e fecharam a área. Dezenas de veículos policiais e ambulâncias podem ser vistos ao lado de uma sede da Igreja Universal do Reino de Deus (UCKG, na sigla em ingês), no cruzamento da Seven Sisters Road com a A503 Tollington Road. O Serviço de Ambulâncias de Londres emitiu um comunicado dizendo que foi acionado às 0h15 local (0h15 no horário de Brasília) e que enviou "diversas ambulâncias, paramédicos e times de especialistas" para o local dos atropelamentos. Segundo o Conselho de Muçulmanos, a organização representativa de muçulmanos britânicos, o incidente aconteceu em frente a uma mesquita. "Fomos informados de que uma caminhonete teria avançado contra fiéis quando eles deixavam a mesquita de Finsbury Park. Oremos pelas vítimas", tuitou. Em pleno período de Ramadã, os muçulmanos praticantes chegam à mesquita depois do Iftar, o final do jejum ao anoitecer. Uma oração é feita em torno de meia-noite. O incidente deste domingo em Londres ocorre após dois ataques recentes na cidade. Londres está sob tensão. Nos últimos três meses, o Reino Unido sofreu três ataques terroristas, que deixaram 32 mortos.