Nascem os filhos gêmeos de Beyoncé e Jay Z

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os gêmeos de Beyoncé e Jay Z estão entre nós. Depois de muita especulação, a informação foi confirmada na manhã deste domingo (18) pelo pai da cantora, Mathew Knowles, em seu perfil no Twitter. "Eles estão aqui", a uma mensagem de boas vindas aos gêmeos. Ainda não há informações sobre o sexo dos bebês, mas segundo o site TMZ seriam um menino e uma menina. Ainda de acordo com a publicação, eles nasceram na segunda-feira (12) em um hospital em Los Angeles, mas "um pequeno problema" está fazendo com que permaneçam internados por quase uma semana. Sem revelar a natureza do problema, o TMZ afirma que Beyoncé também permanece no hospital, mas passa bem. O canal especializado em celebridades E! afirmou que o casal foi visto em um hospital da área de Los Angeles na quinta-feira (15). As especulações aumentaram quando uma mulher não identificada foi vista levando flores rosas e azuis com um cartão com as iniciais "Baby Girl" e "Baby Boy". Beyoncé e Jay Z já são pais de Blue Ivy Carter, de 5 anos, nascida em janeiro de 2012. A cantora anunciou sua segunda gravidez no Instagram no dia 1º de fevereiro. A foto bateu recorde na rede social -o post, hoje, tem quase 11 milhões de likes. A última imagem publicada pela cantora no Instagram foi no dia 30 de maio.