SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A minha pergunta é para o Zeca Pagodinho", disse um participante do programa "Altas Horas", da Globo, que foi ao ar na madrugada deste sábado (17) para domingo (18). Antes mesmo da dúvida, em si, ser lançada, um "questionamento" atravessado do cantor já dava sinais de que aquilo não ia lá terminar muito bem. "Logo eu que tô aqui tão quieto?" Então o jovem jogou para um cantor uma questão que já dura anos. "Qual é a diferença entre o samba, o partido-alto e o pagode?" "Que pergunta antiga", respondeu o músico. "Antiga" porque a mesma questão lhe foi feita durante sua participação no extinto programa "Jô Soares Onze e Meia", apresentado no SBT de 1988 a 1999. Na ocasião, o cantor divulgava o CD "Deixa Clarear", lançado em 1996. "Olha, que tipo de samba você está falando? Tem samba-enredo, samba de partido-alto, samba de roda", disse o cantor. O rapaz insistiu: "E qual a diferença?". "A diferença é que você tem que fazer o samba, né? Você vai cantar um partido-alto e não [será] a mesma coisa que o samba-enredo", respondeu Zeca. De novo, o menino cutucou: "E qual é a diferença entre o partido-alto e o samba-enredo?" Sem rodeios, o músico rebateu: "Poxa, cara, é tão difícil de perceber? E tem que perguntar isso pra mim? Vai na avenida que você vai ver o samba-enredo, vai para o morro que você verá o partido-alto e vai para o pagode que você verá o samba de roda." O diálogo ainda não tinha terminado. "Então a diferença está no local onde ficam as pessoas?", disse o rapaz. "Mas é claro. Não sou eu quem vai te ensinar isso, não", afirmou o músico. Para quem assistir de casa, a conversa não soou muito educada e vários telespectadores recorreram às redes sociais para opinar sobre o ocorrido. Por muitos navegantes do Twitter, o cantor foi "grosseiro". "Zeca Pagodinho com preguiça de responder a pergunta do menino, coisa feia", disse um internauta. "Pra responder uma pergunta não precisa ser arrogante. Zeca Pagodinho no Altas Horas", disse outro. A reportagem tentou contato com a assessoria do canto, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.