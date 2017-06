Corpo carbonizado é encontrado em carro no Morumbi, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um corpo carbonizado foi encontrado em um carro incendiado na região do Morumbi, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (18). Por volta das 3h, os bombeiros foram acionados para apagar o fogo no carro na avenida Colégio Pio XII, que foi completamente queimado. Segundo a Polícia Militar, um corpo carbonizado foi localizado no porta-malas do veículo, mas não é possível identificar a identidade da vítima. O caso será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).