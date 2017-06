Bibi põe fogo em restaurante para destruir as provas contra Rubinho em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rubinho pede perdão a Bibi. Cirilo comenta com Caio que Bibi se desentendeu com Rubinho. Silvana se desespera com a possibilidade de suas mentiras serem descobertas por Eurico. Simone conforta Ivana, que sofre com a operação de emergência de Cláudio. Edinalva teme que Ruy descubra sobre o casamento de Ritinha com Zeca. Yuri é envolvido em um perigoso jogo na internet. Bibi pergunta a Heleninha se foi ela quem denunciou Rubinho. Caio alerta Silvana que não a ajudará mais em suas falcatruas para encobrir o vício. A cirurgia de Cláudio é um sucesso. Nonato sonda Dita sobre Silvana. Ritinha e Ruy encontram Jeiza e Zeca em evento na venda de Nazaré. Cibele jura vingança contra Ruy. Bibi ateia fogo ao restaurante para destruir as provas