Ladrões explodem banco, ferem PM e queimam carros em Morungaba, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha invadiu uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Morungaba (a 107 km de São Paulo) e explodiu o cofre do banco na madrugada desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4h na agência localizada na rua João Aranha, no centro da cidade. Na fuga, os criminosos trocaram tiros com policiais militares e atacaram a base policial da cidade. Um PM que estava na base atacada ficou ferido pelos estilhaços, mas, segundo a própria polícia, não corre risco de morrer. BLOQUEIO Para dificultar a chegada de reforço policial, os criminosos bloquearam a SP-360, que dá acesso a Morungaba, queimando dois veículos de passeio e mais um caminhão. Nenhum dos motoristas dos carros atacados se feriu durante a abordagem dos ladrões. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve na rodovia, apagou as chamas e liberou o fluxo de veículos no local na manhã desta segunda. A explosão assustou a pequena cidade paulista, de 13 mil habitantes. Nas redes sociais, internautas postaram mensagens sobre o crime. Um deles escreveu que "hoje o alarme do celular foi de tiros". Peritos da Polícia Civil e da Polícia Federal estão no local. O interior da agência ficou totalmente destruído. Nenhum suspeito havia sido preso até esta publicação.