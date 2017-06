Número de mortos em incêndio em Londres sobe para 79, diz polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos no incêndio que destruiu o edifício Grenfell Tower no dia 14, em Londres, subiu para 79, informou nesta segunda (19) a polícia londrina. "Infelizmente, o número de vítimas aumentou nesta manhã. Acredito que 79 pessoas estão mortas ou desaparecidas, e tristemente tenho de presumir que estas [desaparecidas] morreram", afirmou Stuart Cundy, chefe de operações da Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard). Segundo Cundy, apenas cinco das vítimas já foram identificadas, e será um trabalho demorado fazer a identificação dos demais devido à intensidade do fogo que atingiu o prédio. "As autoridades talvez nunca consigam identificar alguns deles", disse. Em encontro diário com jornalistas, uma porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o governo "está ciente de que as pessoas querem respostas rápidas, e nós queremos dar essas respostas". May tem sido muito criticada por moradores do prédio e dos arredores pela forma como reagiu à tragédia, já que, por exemplo, não se encontrou com eles quando foi pela primeira vez ao local do incêndio. May anunciou neste domingo (18) que todas as famílias afetadas pelo incêndio receberão uma indenização mínima de 5.500 libras (cerca de R$ 23 mil). A indenização para as pessoas que tiveram seus apartamentos destruídos pelo fogo virá de um fundo de emergência de £ 5 milhões (R$ 21 milhões). Foi criada uma equipe para ajudar as pessoas a encontrarem novas moradias o mais rápido possível. O governo foi criticado porque não foram instalados equipamentos de segurança, como "sprinklers", durante uma reforma no quarteirão. E há suspeitas de que materiais inflamáveis foram usados para revestir o edifício e teriam ajudado a alastrar o fogo. Depois de uma cerimônia em uma igreja em homenagem às vítimas do incêndio, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou ter encontrado uma "comunidade frustrada e com raiva". "Com raiva não simplesmente porque a resposta do governo nos dias que se seguiram ao incêndio foi insatisfatória, mas porque houve anos de negligência por parte de sucessivos governos." O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, encontrou-se com residentes pouco depois do incêndio, ao contrário de May, e foi elogiado por ter demonstrado empatia. "Na esteira do incêndio do Grenfell, precisamos admitir que alguma coisa deu muito errado neste país, onde pessoas pobres morrem em um inferno na torre porque faltaram investimentos públicos", disse Corbyn.