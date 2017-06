Van avança sobre pedestres em Londres, mata 1 e fere ao menos 10

SILAS MARTÍ, ENVIADO ESPECIAL LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e ao menos dez ficaram feridas após uma van avançar sobre pedestres perto da saída de uma mesquita na região norte de Londres na madrugada desta segunda (19) -noite de domingo (18) no Brasil. O motorista -um homem de 48 anos que não havia sido identificado- foi contido por testemunhas e detido pouco após a polícia receber o primeiro chamado, à 0h20 local (20h20 de Brasília). Ele foi levado para um hospital. A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou se tratar de um "potencial ataque terrorista". Um comunicado da Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard), divulgado às 04h46 locais, dizia que o caso já estava sob investigação do Comando de Contraterrorismo. Se confirmado como um atentado, será o terceiro em menos de três meses na cidade, com um saldo de 14 mortos -isso sem contar o ataque a um show em Manchester, em maio, com 22 vítimas. Nos dois últimos atentados de Londres, terroristas também usaram veículos para atropelar pedestres. O Conselho Muçulmano Britânico afirmou que fiéis foram atingidos quando deixavam a mesquita, colada a uma das entradas da estação de metrô de Finsbury Park. Testemunhas relataram que uma van avançou sobre as pessoas e que havia três homens dentro do veículo. A polícia, no entanto, informou que nenhum outro suspeito havia sido identificado em meio à ação. A Scotland Yard também negou rumores de que pedestres teriam sido vítimas de ataques a faca -nenhuma pessoa com esse tipo de ferimento foi atendida pelas equipes de emergência. BRASILEIRA A jornalista brasileira Cynthia Vanzella, 33, mora em um prédio na Seven Sisters Road, a poucos metros de onde o atropelamento ocorreu. Ela disse à reportagem ter ouvido gritos depois da meia-noite e viu, pela janela, um grupo, "de cerca de 200 pessoas, muito agitadas, chamando a atenção de um carro de polícia. "Quando os policiais chegaram, um homem [o motorista] começou a ser empurrado pela multidão", relata. Segundo Cynthia, o homem não reagiu aos empurrões. Entre as pessoas na multidão, muitas usavam roupas típicas de muçulmanos. Segundo a brasileira, é comum que grupos se formem nas ruas da região para conversar após deixar a mesquita. Depois que o grupo se dispersou, Cynthia disse que pôde ver, entre feridos sentados na calçada, duas pessoas no chão, sendo atendidas por paramédicos. "Era uma situação claramente tensa", diz. Mais tarde, ela viu o que seria o corpo de um homem, coberto, na esquina da rua Seven Sisters com a Whadcoat. TENSÃO Por volta das 5h (1h de Brasília), cerca de cem pessoas se aglomeravam atrás das barreiras colocadas pela polícia, fechando as ruas próximas. O trânsito para carros estava fechado, e apenas ambulâncias e carros da imprensa podiam atravessar. Sultan Ahmed, cujo tio foi atropelado, mas passa bem, disse que uma pessoa passou mal na frente da mesquita e outras se aglomeraram para ajudá-la. Nesse momento, segundo ele, a van avançou sobre o grupo. "Os muçulmanos de Londres estão cansados dessa situação, achamos que as coisa iam melhorar após o incêndio na Grenfell Tower [que deixou ao menos 30 mortos no edifício, onde moravam muitos muçulmanos], mas as coisas só pioram". O motorista Zoheir Scheres, 42, estava dentro da mesquita na hora. "É evidente que eles estavam esperando as pessoas saírem para atacar. Quando saí, havia cerca de dez pessoas muito machucadas no chão, e um deles morreu na hora." No período do Ramadã, os muçulmanos praticantes chegam à mesquita depois do iftar, nome dado à refeição feita ao anoitecer, que marca o final do jejum. Uma oração é feita em torno de meia-noite, justamente pouco antes do atropelamento. A mesquita de Finsbury Park já foi um centro conhecido por ter islamitas radicais, mas mudou de perfil sob nova administração. Seu antigo imã, Abu Hamza, foi preso em Nova York, acusado de ligação com o terrorismo, em 2015. Ele pregou na mesquita de 1997 a 2003, antes de ser preso por incitar a violência. Mais tarde, foi extraditado para os EUA. Apesar da mudança de liderança e do novo foco nas relações com a comunidade, a mesquita recebeu uma série de mensagens e cartas ameaçadoras após os ataques ocorridos em Paris.