Leprevost protocola pedido de investigação sobre campanha eleitoral

(foto: Franklin de Freitas)

O deputado estadual e candidato derrotado a prefeito de Curitiba Ney Leprevost (PSD) irá protocolar pedido de investigação na Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná nesta segunda-feira (19), às 14 horas.

O pedido de investigação tem como base a denúncia do colunista Celso Nascimento, do site Gazeta do Povo, de que um secretario municipal teria conseguido documentos contra Leprevost com a ajuda de funcionários da Secretaria de Urbanismo para garantir a vitória de Rafael Greca na campanha pela Prefeitura de Curitiba. O fato, segundo Celso Nascimento, teria sido descoberto no meio da investigação do Gaeco sobre irregularidades em alvarás na gestão de Gustavo Fruet.

Outro lado - Segundo assessoria de imprensa da Prefeitura de Curitiba, durante o período eleitoral, foram obtidas documentações na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e no Cartório de Registro de Imoveis, que mostravam desvio de finalidade na utilização do imóvel do Instituto dos Cegos por membros da família Leprevost. A denúncia não se embasou documentos da Secretaria Municipal de Urbanismo, cujos processos são públicos e podem ser acessados por qualquer cidadão. Segundo a prefeitura, "diante da denúncia, durante a propaganda eleitoral, o colegiado do TRE negou a Ney Leprevost vários pedidos de direito de resposta a respeito do tema abordado". "Vale destacar que até o momento o Gaeco está investigando alvarás irregulares, que foram obtidos por empresas durante a gestão passada. As denúncias de obtenção irregular da documentação, tal como exposta na eleição sobre o terreno do Instituto dos Cegos, foram denunciadas no mês passado pela atual gestão, que criou uma comissão para investigar os casos em que a cidade teve prejuízo, pela redução do potencial construtivo ou pela retirada de medidas mitigatórias, que não foram executadas", afirma a nota.