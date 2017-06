Festa deve reunir 100 mil pessoas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

Até o dia 27 deste mês o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro viverá um tempo de festa para comemorar sua padroeira, celebrada em 27 de junho. O Novenário teve início no domingo (18). Os missionários redentoristas estimam receber no Alto da Glória um público de 100 mil pessoas, em dez dias.

A programação reserva vários bons momentos e muitas novidades. O Casamento Comunitário já tem seu lugar reservado em uma celebração que vai sacramentar a união de diversos casais. Também neste ano, o Novenário traz a primeira edição da “Procissão dos Devotos Mirins”. Serão 200 crianças, de seis a 15 anos, que irão sair em procissão pelas ruas próximas ao Santuário, cantando e rezando durante mais ou menos uma hora. A ação tem como objetivo fortalecer a iniciação cristã.

A programação inclui ainda missas com Novenas todas as noites, passando pelas tradicionais Novenas das quartas-feiras, que serão ainda mais especiais neste tempo. No dia 21, o destaque será também o bolo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com 27 metros e recheado com medalhas de Nossa Senhora, que vai ser distribuído por um valor simbólico aos devotos. A arrecadação será revertida para a construção do Centro Comunitário Santo Afonso, local onde serão realizados os encontros pastorais, catequese e da comunidade em geral.

Para o dia 25, domingo, está programado mais um “Pedalando e Caminhando com Maria” que também convida os devotos a caminharem com a Virgem Maria. A concentração, saída e chegada, tanto da pedalada quanto da caminhada serão na rua lateral do Santuário. À tarde, Novena solene às 17h, seguida da grandiosa Procissão em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e de Missa do Novenário.

A grande comemoração terá seu encerramento na terça-feira, 27, dia da Padroeira, com a Missa Festiva às 19h30, com a consagração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Pça Portugal, s/n – Alto da Glória. Curitiba/PR. Telefone: 41 3253-2031.

Mais informações: perpetuosocorro.org.br.

Serviço:

Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

VEJA A PROGRAMAÇÃO

12h – Missa com Bênção da Saúde

19h30 – Missa do Novenário – Pregador: Padre Gevanildo Torres (Comunidade Canção Nova)

“Maria, Rainha da Paz!”

3º dia (Terça-feira. 20)

07h – Missa

12h – Missa com Bênção da Saúde

19h30 – Missa do Novenário – Pregador: Padre Renato Andrade (Niterói/RJ)

“Maria, Rainha dos Mártires!”

4º dia (Quarta-feira. 21) – * Bolo com medalhas de Nossa Senhora

Novenas durante todo o dia

07h – Missa e Novena

12h – Missa e Novena

21h – Missa do Novenário – Pregador: Dom José Mário Angonese (recém nomeado para Diocese de Uruguaiana/RS)

“Maria, Mãe da Igreja!”

*Neste dia, não haverá a Novena das 22 horas

5º dia (Quinta-feira. 22)

09h – Missa do Santíssimo

12h – Missa com Bênção da Saúde

15h – Missa do Santíssimo

19h30 – Missa do Novenário – Pregador: Padre Lourenço Kearns, CSsR

“Maria, Mãe dos Consagrados!”

6º dia (Sexta-feira. 23)

07h – Missa

12h – Missa com Bênção da Saúde

19h30 – Missa do Novenário – Pregador: Padre Célio Tarozo (Lunardelli/PR)

“Maria, Rainha do Santo Rosário!”

7º dia (Sábado. 24)

07h00 – Missa

10h00 – “1ª Procissão dos Devotos Mirins” (concentração, saída e chegada em frente ao Santuário) Percurso: saída do Santuário pela rua lateral (R Maria Clara), passa pela Av João Gualberto e sobe a Ivo Leão até o Santuário.

12h – Missa com Bênção da Saúde

15h – Missa pela Família

16h30 – Casamento Comunitário

19h30 – Missa do Novenário – Pregador: Padre Jorge Rocha, CSsR

“Maria, Rainha dos Profetas!”

*Após a Missa, teremos Noite do Pastel e momento musical com Daio Baroni

8º dia (Domingo. 25)

08h30 – Missa com bênção dos Ciclistas, logo após pedalando e caminhando com Maria

(inscrições na secretaria do Santuário – doação de 1kg de alimento)

10h30 – Missa

12h – Missa com Bênção da Saúde

17h – Novena Solene – 57 anos de novena em Curitiba

18h – Procissão Luminosa

19h – Missa Solene da Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Pregador: Padre Joaquim Parron, CSsR

“Maria, Saúde dos Enfermos!”

*Após a Missa momento musical com a dupla Guilherme & Fernando

9º dia (Segunda-feira.26)

12h – Missa com Bênção da Saúde

19h30 – Missa do Novenário – Pregador: Padre Dirson Gonçalves, CSsR

“Maria, Arca da Aliança!”

00h – Missa das Rosas – “27 Sempre com Maria!” Pregador: Padre Celso Vieira da Cruz, CSsR

Festa (Terça-feira. 27) Dia da Padroeira

07h – Missa

12h – Missa com Bênção da Saúde

19h30 – Missa com Consagração a Nossa Senhora – Pregador: Padre Celso Vieira da Cruz, CSsR

“Maria, Rogai por nós que recorremos a vós!”

*Após a Missa momento musical com a dupla Álvaro e Daniel

23h – Missa das Rosas – “27 Sempre com Maria!” Pregador: Padre Celso Vieira da Cruz, CSsR

*Praça de Alimentação todas as noites do Novenário.