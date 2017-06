Francesa EDF anuncia aquisição de nova usina solar no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A francesa EDF Energies Nouvelle adquiriu da Canadian Solar participação de 80% na usina solar fotovoltaica Pirapora 2, localizada em Minas Gerais, que terá capacidade instalada de 115 megawatts quando concluída, informaram as empresas em nota nesta segunda-feira (19). O negócio, que não teve o valor divulgado, mostra o interesse de investidores estrangeiros por ativos de energia renovável no Brasil mesmo em meio ao acirramento da crise política. A EDF já possui ativos no Brasil, onde opera uma termelétrica e usinas eólicas, além de ter uma fatia majoritária na hidrelétrica de Sinop. Em março, o grupo francês havia assumido o controle do Pirapora 1, um outro projeto solar atualmente em construção e com capacidade de 191 megawatts. A Canadian Solar, que produz equipamentos para usinas solares e possui uma fábrica em Sorobaca (SP), vai manter uma fatia de 20% em Pirapora 2 e fornecerá os painéis fotovoltaicos para a unidade, em um acordo nos mesmos moldes do que foi fechado para o projeto de Pirapora 1. A usina Pirapora II possui contratos de 20 anos para a venda de energia elétrica, assinados após um leilão realizado pelo governo federal em 2014. A expectativa das empresas é de que a usina inicie as operações no primeiro semestre de 2018. "O Brasil é um importante mercado estratégico para o Grupo EDF, que pretende dobrar sua capacidade renovável na França e no mundo todo até 2030", disse em nota o diretor geral da EDF Energies Nouvelles, Antoine Cahuzac.