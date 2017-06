Torcedor do Coritiba preso por agressões será transferido para presídio

(foto: Divulgação)

SAIBA MAIS Confrontos entre torcidas já provocaram pelo menos sete mortes no Paraná

O homem que foi preso na manhã deste domingo (18) suspeito de participar das agressões contra torcedores do Corinthians, em Curitiba, será transferido para um presídio até o fim do dia nesta segunda-feira (19). A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O nome do presídio não foi divulgado. Ele está detido na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe).

O rapaz de 24 anos foi preso em flagrante suspeito pelo crime de tentativa de homicídio contra um torcedor do Corinthians, na manhã deste domingo (18), no bairro Alto da Gloria, em Curitiba. A ação foi realizada por uma equipe policial da Demafe. O secretário de Estado da Segurança Pública, Wagner Mesquita, afirmou que três ônibus e uma van de torcedores do Corinthians teriam ignorado as orientações da Polícia Militar e buscado propositalmente o confronto com torcedores do Coritiba.

Veja o vídeo e as imagens do confronto entre torcedores

Confrontos entre torcidas já provocaram pelo menos sete mortes no Paraná

Torcida do Coritiba divulga nota e culpa rivais por confusão

A polícia prendeu o rapaz no meio de uma torcida organizada do time do Coritiba, ainda durante o primeiro tempo da partida, iniciada às 11 horas. O homem preso é apontado pela polícia como o principal suspeito pelo crime. O preso foi identificado como João Carlos de Paula, integrante da torcida organizada Império Alviverde. De Paula não possuía antecedentes criminais. Ele responderá pelo crime de tentativa de homicídio, cuja pena varia de oito a 20 anos de prisão. Ele aguarda à disposição da Justiça.

"Ele aparece nas imagens analisadas pela equipe da Demafe desferindo golpes com os pés contra a cabeça da vítima, um homem de 29 anos, que estava caída no chão e não pode se defender", falou o delegado responsável pelas investigações, Clóvis Galvão.