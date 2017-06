Acidente de ônibus mata dez pessoas no norte de Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos dez pessoas morreram em acidente de ônibus ocorrido na madrugada desta segunda (19), em Salinas, norte de Minas Gerais. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), há em torno de 20 feridos. O número exato ainda está sendo apurado, pois outros passageiros podem ter sido socorridos por motoristas que presenciaram o acidente. As informações são da Agência Brasil. O ônibus saiu da cidade de São Paulo com destino a Euclides da Cunha (BA) e capotou por volta de 4 horas da madrugada, após deixar a pista na altura do KM 319 da BR-251, que liga o Mato Grosso a Bahia. De acordo com a PRF, o veículo não prestava o serviço de transporte rodoviário interestadual regular. Policiais rodoviários continuam no local, verificando as condições em que o acidente ocorreu e a regularidade do veículo. Só após a conclusão da perícia será possível afirmar as reais causas do ônibus ter tombado. Os feridos foram levados para unidades de atendimento médico em Salinas.