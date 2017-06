Ônibus tomba, mata dez passageiros e fere outros 20 em rodovia de Minas

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um acidente de ônibus deixou dez mortos e cerca de 20 feridos na BR 251, próximo a Salinas (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, há duas crianças, de sete e oito anos, entre os mortos. Os Bombeiros não confirmam ainda a morte de um bebê no acidente. Segundo a corporação, os bombeiros continuam no local do acidente, e a perícia não identificou ainda todos os mortos por idade e sexo. Por volta de 4h da manhã desta segunda (19), o ônibus saiu da pista e tombou, segundo autoridades locais. O acidente ocorreu no km 317, a três quilômetros de Salinas. A região é de serra, o que dificulta o acesso. O ônibus saíra de São Paulo em direção a Euclides da Cunha, na Bahia. Trata-se de um ônibus de turismo, de linha não regular, segundo a Polícia Rodoviária Federal.