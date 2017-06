Carro atinge viatura da polícia na Avenida Champs-Elysées, em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro colidiu com um veículo da polícia na Avenida Champs-Elysées, em Paris, nesta segunda-feira (19). O motorista foi detido e, por ora, não há informações sobre feridos. Segundo o departamento de polícia parisiense, há uma operação de segurança no local, que deve ser evitado pelo público. Não está claro se o episódio foi um acidente ou uma ação terrorista. Em abril, três dias antes do primeiro turno da eleição presidencial, um policial foi morto na Champs-Elysées. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, responsável pela maioria dos ataques que deixaram 239 vítimas no país desde janeiro de 2015.