Ameaça de bomba isola praça Santos Andrade. Veja vídeo

(foto: Franklin de Freitas)

O esquadrão antibombas foi acionado no final da manhã desta segunda-feira, 19. Uma sacola vermelha deixada próximo às árvores da Praça Santos Andrade, perto do prédio da Universidade Federal do Paraná (UFPR) chamou a atenção e levantou suspeitas sobre o seu conteúdo.





A Praça foi isolada até que a equipe do esquadrão chegasse ao local. Assim que chegaram à Praça, os soldados explodiram a sacola. Dentro dela foram encontrados artefatos cilíndricos ligados a um componente eletrônico, confirmando a suspeita de que o que havia dentro da sacola poderia ser mesmo uma bomba.

No entanto, a confirmação será feita somente após um estudo mais detalhado sobre o material encontrado na sacola.