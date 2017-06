Seis adolescentes fogem de unidade da Fundação Casa no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis adolescentes internados fugiram da unidade da Fundação Casa, no Guarujá, cidade do litoral paulista. Segundo a assessoria de imprensa da fundação, a fuga ocorreu no último sábado (17), por volta das 19h50. A Polícia Militar foi acionada e segue fazendo buscas na região para localizar os fugitivos. A unidade do Guarujá tem a capacidade para atender 100 jovens, mas, no momento da fuga, atendia 92 pessoas. Os adolescentes que forem recapturados passarão por uma Comissão de Avaliação Disciplinar, que vai avaliar as possíveis sanções. "O Poder Judiciário e os familiares dos jovens serão avisados da ocorrência", segundo trecho da nota.