Nova série do Star Trek chega à Netflix em setembro

(foto: Divulgação)

A Netflix anunciou hoje que a aguardada série STAR TREK: DISCOVERY estreará na segunda-feira, 25 de setembro, exclusivamente na Netflix em todo o mundo, exceto nos EUA e Canadá.



Todos os novos episódios estrearão na Netflix às segundas-feiras. A série em 15 episódios será dividida em dois capítulos. Os primeiros oito episódios estrearão da segunda, 25 de setembro até segunda-feira, 6 de novembro. A temporada retorna com o segundo capítulo em janeiro de 2018.



Star Trek, uma das franquias mais icônicas e influentes da televisão mundial, retorna 50 anos após sua primeira estreia, com STAR TREK: DISCOVERY. A série acompanhará as viagens da Tropa Estelar em suas missões para descobrir novos mundos e formas de vida, e um oficial da Tropa que precisará aprender que, para entender tudo o que vem do espaço, você precisa primeiro entender você mesmo. A série trará uma nova nave, novos personagens e missões, com a mesma ideologia e esperança para o futuro que inspiraram uma geração de sonhadores e praticantes.



Star Trek: Discovery é produzida pela CBS Television Studios em associação com Alex Kurtzman’s Secret Hideout, Bryan Fuller’s Living Dead Guy Productions e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Heather Kadin, Gretchen J. Berg & Aaron Harberts, Akiva Goldsman, Rod Roddenberry e Trevor Roth são os produtores executivos.