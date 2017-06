Klebber Toledo pede Camila Queiroz em casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Klebber Toledo pediu em casamento a namorada, Camila Queiroz, e publicou uma foto do momento em seu perfil no Instagram. Na legenda da imagem ele revela que a amada aceitou. O casal se conheceu durante as gravações da novela "Êta Mundo Bom" (2016), na qual contracenaram. Em sincronia com o agora noivo, Camila também publicou uma foto no Instagram, confirmando a resposta: "Sim, eu aceito", escreveu em inglês. O pedido aconteceu em um momento de intimidade, e no sábado (17) eles revelaram para amigos que estavam noivos durante a festa que deram para comemorar o aniversário de ambos -ele fez 31 dia 14 de junho e ela fará 24 no próximo dia 27.