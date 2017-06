Descubra qual é o seu estilo de casa de acordo com o seu signo

(foto: Reprodução)

O signo de cada pessoa carrega uma marca que estará presente em todas as áreas de sua vida, tanto em sua personalidade como nas pessoas com quem se relaciona, em seu jeito de se arrumar e, inevitavelmente, no lugar em que vive. A casa, a organização, as cores, os móveis e a decoração vão refletir não apenas a preferência pessoal, mas também um alinhamento ligado ao seu signo.

A seguir, preparamos um infográfico que apresenta o modo que cada signo influencia na organização da casa de uma pessoa. Descubra a razão de suas preferências e escolhas!