UFC oficializa luta entre Cyborg x Megan Anderson pelo cinturão peso-pena

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O UFC oficializou a luta entre Cyborg x Megan Anderson, duelo válido pelo cinturão peso-pena, que está vago. A brasileira enfrentará a australiana no dia 29 de julho, em Anaheim, Estados Unidos. Megan é atual campeã interina do Invicta FC. O cinturão pertencia a holandesa Germaine de Randamie. Ela, no entanto, tem convivido com lesões desde que conquistou o título contra Holly Holm, em fevereiro. Germaine se recusou a enfrentar Cyborg. Por essa razão, o UFC tirou o cinturão da holandesa e o colocou em disputa na luta entre Cyborg x Anderson. A indicação de Megan pelo UFC foi exaltada por Cyborg. A brasileira, assim como a australiana, fizeram sucesso no Invicta FC. “De fato eu vou lutar com a Megan. O UFC prova que a Invicta sempre colocou os melhores lutadores”. Cris Cyborg é considerada uma das melhores lutadoras de MMA de todos os tempos. Em seu cartel, a brasileira conta com 17 vitórias, uma derrota e um combate sem resultado. Recentemente, Cyborg se envolveu em uma polêmica com Angela Magana. No final de maio, durante um encontro de lutadores do UFC, a brasileira discutiu com a norte-americana e chegou a acertar um soco na rival. A DESAFIANTE Megan tem 27 anos, iniciou carreira na Austrália, mas se mudou para treinar em Kansas City. Nos Estados Unidos, ela e se tornou campeã em menos de dois anos. Veterana com cinco lutas no Invicta FC, Anderson venceu quatro lutas por nocaute, incluindo o confronto contra Tweet, que rendeu o título da categoria no Invicta FC.