Camisas autografadas por grandes nomes do futebol serão leiloadas em jantar

Durante um jantar beneficente Organizado pelo Clube de Empreendedorismo, Liberdade e Democracia (CELID) e pela Copa Caio Júnior de Futebol SUB-15, uma camisa do Barcelona autografada por Ronaldinho Gaúcho, e uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo Rei Pelé serão leiloadas. Todo o dinheiro arrecadado será em prol da Associação dos Voluntários Amigos (AVA), instituição que atua em projetos humanitários em comunidades com fragilidade social. Além disso, uma camisa da Chapecoense, autografada por todos os jogadores e pela comissão técnica, vítimas do acidente na Colômbia, também será leiloada no evento.

O jantar será no próximo dia 22 de junho (quinta-feira), no restaurante Porcini.

O leilão será comandando por Helcio Kronberg, um dos mais importantes leiloeiros do Paraná. Os convites para o jantar custam R$ 200 e podem ser adquiridos por meio do telefone (41) 99619-9149 ou pelo e-mail cecilia.a.deconto@gmail.com.

O jantar está previsto para começar às 20h, seguido do leilão às 21h.

Serviço

Leilão beneficente em prol da Associação dos Voluntários Amigos (AVA) e da Copa Caio Junior de Futebol Sub-15

Quando: 22 de junho (quinta-feira)

Onde: Restaurante Porcini (Rua Buenos Aires 277 – Batel)

Horário: Jantar às 20h | Leilão às 21h

Valor: R$ 200

Convites devem ser adquiridos pelo telefone (41) 99619-9149 ou pelo e-mail cecilia.a.deconto@gmail.com