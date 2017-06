Calendário provisório tem 21 GPs em 2018 e Cingapura como única dúvida

JULIANNE CERASOLI LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Internacional de Automobilismo publicou nesta segunda-feira (19) a primeira versão do calendário da Fórmula 1 para a temporada 2018 e, ao contrário do que os novos donos da Liberty Media vinham indicando, segue a previsão de 21 corridas para o próximo ano. Os administradores vêm falando em aumentar o calendário e chegaram a estudar uma temporada com 25 corridas já em 2018, plano que enfrentou grande resistência das equipes e dos pilotos. No calendário provisório, contudo, não há nenhuma novidade além das já divulgadas voltas do GP da França e do GP da Alemanha, que não será disputado neste ano. A prova germânica só tem sido realizada uma vez a cada dois anos ultimamente pela incapacidade do circuito de Nurburgring em receber a prova e ao fato de Hockenheim só querer sediar o GP com um intervalo maior de tempo. Além destes dois retornos, o calendário provisório traz ainda algumas mudanças: a prova do Azerbaijão pulou do mês de junho para abril, antes do inicio da temporada europeia, e a inclusão de Alemanha e França inflou o mês de julho, fazendo com que as provas de Paul Ricard, Áustria e Inglaterra estejam marcadas para finais de semanas seguidos. Outra novidade é o deslocamento da etapa russa, realizada em abril, para o mês de setembro. Segundo informações apuradas pelo UOL Esporte, a ideia original era fazer a prova de Sochi antes de Cingapura, mas havia reclamações entre as equipes, que não queriam correr em finais de semana seguidos no país asiático e no Japão. Outro problema é o descontentamento do governo de Cingapura com a prova que, inclusive, não aparece como confirmada no calendário provisório, assim como a prova da China. O GP do Brasil, que ficou em dúvida ano passado, está confirmado para o mesmo final de semana em que vem sendo realizado nos últimos anos e, em 2018, será dia 11 de novembro. CONFIRA O CALENDÁRIO PROVISÓRIO PARA 2018: GP da Austrália - 25.03 GP da China - 08.04 GP do Bahrein - 15.04 GP do Azerbaijão - 29.04 GP da Espanha - 13.05 GP de Mônaco - 27.05 GP do Canadá - 10.06 GP da França - 24.06 GP da Áustria - 01;07 GP da Inglaterra - 08.07 GP da Alemanha - 22.07 GP da Hungria - 29.07 GP da Bélgica - 26.08 GP da Itália - 02.09 GP de Cingapura - 16.09* GP da Rússia - 30.09 GP do Japão - 07.10 GP dos EUA - 21.10 GP do México - 28.10 GP do Brasil - 11.11 GP de Abu Dhabi - 26.11