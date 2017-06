Começa venda de ingressos para a Final da Liga Mundial em Curitiba

(foto: Divulgação)

Os torcedores do voleibol brasileiro que quiserem ver a Fase Final da Liga Mundial de perto, no Estádio Atlético Paranaense, em Curitiba (PR), de 4 a 8 de julho, já podem adquirir, a partir desta segunda-feira (19.06), os ingressos nos pontos físicos espalhados pela capital do Paraná. A venda teve início às 10h, nas bilheterias do estádio onde acontecerão os jogos.

Outros pontos de venda são a loja Disk Ingressos Shopping Palladium, Quiosque Shopping Mueller, Quiosque Shopping Estação e Quiosque Shopping Crystal, em horários especificados na relação listada abaixo. A venda online já estava aberta e acontece através do site do Atlético Paranaense ( https://www.ingressoscap.com.br/ ).

A seleção brasileira terá outros cinco adversários na busca pelo título, já que as seis melhores equipes se classificam para a Fase Final. O Brasil, por ser o país sede, já entra no campeonato com a classificação garantida.

Nas duas primeiras etapas da Liga Mundial, a equipe dirigida pelo técnico Renan Dal Zotto conseguiu quatro vitórias e sofreu dois resultados negativos – um deles na estreia, por 3 sets a 2, diante da Polônia, atual campeã mundial, e outro para a Bulgária, na última partida disputada. As vitórias foram sobre Irã, Itália, Canadá e Polônia – todas por 3 sets a 1.

Nesta terceira e última semana da fase classificatória, a seleção brasileira enfrenta Bulgária, Argentina e Sérivia, nos dias 16, 17 e 18, em Córdoba, na Argentina.

- Bilheterias do Estádio Atlético Paranaense :

Segunda-feira (19.06), às 10h

Segunda a sábado, das 10h às 18h

- Disk Ingressos :

Quarta-Feira (14.06), a partir das 10h

- Loja Disk Ingressos Shopping Palladium :

Segunda a sexta-Feira, das 11h às 23h

Sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 14h às 20h

- Quiosque Shopping Mueller :

Segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 14h às 20h

- Quiosque Shopping Estação :

Segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 14h às 20h

- Quiosque Shopping Crystal :

Terça a domingo, das 13h às 22h

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartão de Débito e Crédito

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do vôlei brasileiro