Carille confirma volta de Jadson e diz que Marquinhos Gabriel fará exames

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista à Fox Sports durante curso da CBF em Teresópolis, o treinador Fábio Carille confirmou duas informações importantes do Corinthians. Jadson, preservado da partida em Curitiba no domingo (18), está confirmado para enfrentar o Bahia na próxima quinta (22). Marquinhos Gabriel, que deixou o campo com suspeita de lesão muscular, será reavaliado em exame na terça. "O Jadson volta. Trabalhamos em conjunto com a parte médica e com fisiologista. Ele tinha algumas dores no joelho e muscular. Correria um risco de se lesionar caso jogasse, então poderia ficar fora por um tempo maior. É certeza que volta", afirmou Carille. Com o retorno do meia, o Corinthians terá pela primeira vez após seis rodadas a formação considerada ideal, caso não tenha novas surpresas. Dessa maneira, mesmo que fique à disposição contra o Bahia, Marquinhos Gabriel deverá voltar ao banco de reservas.