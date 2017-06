Grupo promove flash mob nesta terça para a Semana do Coral

Cerca de 30 corais e mil coralistas passarão pelo palco da Capela Santa Maria nesta semana, de terça-feira (20/6) a domingo (25/6), na 2ª Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba. O pontapé inicial será um flash mob com participação de diversos grupos corais. Eles se encontrarão na terça-feira (20/6), às 12h, em frente à Capela Santa Maria para a execução da obra Agnus Dei, da Missa Dilligite de Camargo Guarnieri, sob a regência de Mara Campos e participação do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba.

Fazem parte da programação da 2ª Semana de Canto Coral de Curitiba concertos diários, cursos de aperfeiçoamento e palestra com a direção artística da regente titular do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba, Mara Campos.

A segunda edição do ciclo musical presta homenagem ao fundador e regente emérito da Camerata, Roberto de Regina, que neste ano comemora aniversário de 90 anos. Além de reger o concerto de abertura da Semana de Canto Coral, Roberto de Regina lança no sábado (24/6), às 16h, em uma tarde de autógrafos, seu livro Memórias de um Sargento de Malícias, Vida e Obra.

Os concertos acontecem todas as noites com a participação de diversas modalidades de corais, inclusive corais infantis, sociais e religiosos.

Oficinas

A 2ª Semana de Canto Coral terá uma programação de oficinas para regentes e educadores musicais, palestra e concertos dos grupos participantes.

Os cursos estão inseridos nos principais eixos do canto coral – regência, preparação vocal e didática. “Não queríamos que fosse uma vitrine, com apenas apresentações dos grupos. Por isso, propusemos oficinas para a troca de experiências e para trazer novas técnicas para enriquecer o encontro”, conta Mara.

O time de professores é formado por Lúcia Passos (Rio Grande do Sul) na oficina de técnica vocal; Reynaldo Puebla (Argentina) e Ana Abe (São Paulo) na didática de canto em cena; Mara Campos (São Paulo) na oficina de repertório e regência coral; e Enny Parejo (São Paulo), que orienta o curso de voz, som e movimento e faz a palestra O Canto e a Voz na Educação Musical.

Para as oficinas é necessário que os interessados façam inscrições na Capela Santa Maria – Espaço Cultural (Sala da Produção), na Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. As vagas estão limitadas para a participação de até 60 pessoas por curso. O custo para participar das oficinas é de R$ 30 cada uma.



PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (20/6)

12h – Flash mob



17h – Oficinas

OFICINA DE TÉCNICA VOCAL

Lúcia Passos (Rio Grande do Sul)



OFICINA DE CANTO EM CENA

Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil - São Paulo) - Direção Cênica Ana Abe (São Paulo) - Assistente de Direção Cênica



OFICINA DE REPERTÓRIO Mara Campos (São Paulo)



20h – Concerto de abertura

CORO DA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

Regência Mara Campos (SP)



ENSEMBLE PROJETO BROADWAY

Regência Débora Bérgamo (PR) Piano Rodrigo Henrique (PR)



CORAL DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Regência Priscilla Battini Prueter (PR)

Regente Assistente Daniel Chomiak (PR)

Piano Thiago Plaça Teixeira (PR)

Preparadores vocais Ana Luísa Vargas (RS/PR), Fernando da Silva Magalhães (PR)



Quarta-feira (21/6)

17h - Oficinas

OFICINA DE TÉCNICA VOCAL

Lúcia Passos (Rio Grande do Sul)



OFICINA DE CANTO EM CENA

Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil - São Paulo) - Direção Cênica Ana Abe (São Paulo) - Assistente de Direção Cênica



OFICINA DE REPERTÓRIO

Mara Campos (São Paulo)



20h – Apresentações

CORAL HARMONIA (ALEMANHA)

Regência CornelisKool (PR) Piano Fábio Cardoso (PR)



CORAL CURUMIM

Regência Joyce Todeschini (RS/PR)

OTTAVA BASSA (Coro Masculino)

Regência Alexandre Mousquer (SC/PR)

COLLEGIUM CANTORUM (Coro Feminino)

Regência Helma Haller (PR)



Quinta-feira (22/6)

17h - Oficinas

OFICINA DE TÉCNICA VOCAL

Lúcia Passos (Rio Grande do Sul)

OFICINA DE CANTO EM CENA

Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil - São Paulo) - Direção Cênica Ana Abe (São Paulo) - Assistente de Direção Cênica



OFICINA DE REPERTÓRIO

Mara Campos (São Paulo)



20h - Apresentações

CORAL JOÃO PAULO II (POLÔNIA)

Regência Maria Helena KozakKantor (PR)

Piano Elizabeth Cristina Kozak Heeren (PR)



CORO PIPA AMARELA DO PROJETO MÚSICA NOS BAIRROS

Regência RenateWeiland (PR), Ana Caroline de Paula (PR), Rúbia Lohmann (PR), Giovana Demarco (PR)



GATO NA TUBA

Regência Ana Cristina Lago (PR)

Piano Mariane Dück (PR)



ILLVMINATA

Direção Musical Daniele Oliveira (MS/PR)



Sexta-feira (23/6)

17h – Oficinas

OFICINA DE TÉCNICA VOCAL

Lúcia Passos (Rio Grande do Sul)



OFICINA DE CANTO EM CENA

Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil - São Paulo)

Direção Cênica Ana Abe (São Paulo) - Assistente de Direção Cênica



OFICINA DE REPERTÓRIO

Mara Campos (São Paulo)



20h - Apresentações

CORAL DO FOLCLORE UCRANIANO BARVINOK

Regência Felipe Oresten (PR)



CORAL BRASILEIRINHO

Direção Musical Helena Bel (PR)

Direção Cênica Milton Karam (PR)

Piano Cris Loureiro (PR)

Contrabaixo-elétrico Bruno Karam (PR)

Bateria e percussão Johnny Dionysio (PR)



PAPO CORAL

Regência Cristiane Alexandre (PR)

Regência Auxiliar Julia Saggin (PR) e Paula Harada (PR)



MADRIGAL VOCALE

Regência Bruno Spadoni (PR)



Sábado (24/6)

Oficinas

9h30 às 12h30

OFICINA DE REGÊNCIA CORAL

Mara Campos (São Paulo)



14h às 17h

OFICINA VOZ, SOM E MOVIMENTO

Estratégias criativas para o uso coletivo da voz

Enny Parejo (São Paulo)



16h - Lançamento do livro de Roberto de Regina



19h – Apresentações

CORAL KOLEINU (ISRAEL)

Regência e piano Christopher Ancoski (PR)



CORO DA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

Regência Mara Campos (SP)

Regência Roberto de Regina (RJ)



PROJETO NOSSO CANTO

Coral da Regional Cajuru - Regência Maico Sant’ Anna (RJ/PR)

Coral da Regional Tatuquara - Regência Maico Sant’ Anna (RJ/PR)

Coral da Regional Pinheirinho - Regência Sidney Gomes (Go/Pr)

Coral da Regional Bairro Novo - Regência Sidney Gomes (GO/PR)

Coral da Regional Boa Vista - Regência Alexandre Mousquer (SC/PR)

Coral da Regional Portão - Regência Alexandre Mousquer (SC/PR)

“Canta Felicidade” Coral da Regional Santa Felicidade - Regência Fernando Klemann (SC/PR)

Coral da Regional Cic - Regência Fernando Klemann (SC/PR)

Coral da Regional Matriz - Regência Martinho Lutero Klemann (SC/PR)

Coral Cidadania da Regional Boqueirão - Regência Eli Siliprandi (PR)

Domingo (25/6)

16h às 18h – Palestra

O Canto e a Voz na Educação Musical

Enny Parejo (São Paulo)

19h - Apresentações

CORO ITÁLICO CENTRO DI CULTURA ITALIANA (ITÁLIA)

Regência Anderson Ombrellino (PR) Piano Flávius Alberto Meschke (PR)

VOCAL BRASILEIRÃO

Regência e Violão Vicente Ribeiro (PR)

Regente Assistente Reginaldo Nascimento (PR)

Piano Fábio Cardoso (PR)

CANARINHOS DE CAMPO LARGO

Regência Théo de Petrus (PR)

MOSTRA CORAL DAS OFICINAS INTEGRADAS

Repertório e Regência Coral Mara Campos (SP)

Técnica Vocal Lúcia Passos (RS)

Canto em Cena Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil, SP) e Ana Abe (SP)

CORAL CHAMPAGNAT

Regência Rosemeri Paese (PR)

Assistente de Regência Netto Martins (PR)

Piano Davi Sartori (SP/PR)

CORO DA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

Regência Mara Campos (SP)

Violino Ricardo Molter (PR)

Violoncelo Estela de Castro (PR)

Piano Clenice Ortigara (PR)

Percussão Vina Lacerda (PR)

OBRA DE ENCERRAMENTO COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS COROS

Regência Mara Campos (SP). Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) Agnus Dei (da Missa Dilígite)