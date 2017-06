Nova geração alemã estreia com vitória na Copa das Confederações

FÁBIO ALEIXO SOCHI, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A nova geração alemã começou com o pé direito o seu teste de fogo. Na estreia na Copa das Confederações na tarde desta segunda-feira (19), em Sochi, os alemães bateram a Austrália por 3 a 2 em partida válida pelo Grupo B. Lars Stindl, o capitão e campeão mundial Julian Draxler e Leon Goretzka fizeram os gols da Alemanha, enquanto Tom Rogic e Tomi Juric descontaram para a Austrália, que joga o torneio por ter sido a campeã da confederação asiática de 2015. A partida teve um lance polêmico, que precisou passar por análise do árbitro de vídeo. Ele validou o segundo gol australiano. Como havia dúvida de impedimento ou toque de mão, a jogada foi revista. PRESSÃO ALEMÃ Apesar da superioridade alemã na primeira etapa, com diversas chances de gol criadas (foram 12 finalizações), por pouco a Austrália não conseguiu ir para o intervalo empatando em 1 a 1. Após abrir o placar logo aos três minutos após rápida torca de passes, os alemães foram sufocantes e pararam diversas vezes no goleiro Mathew Ryan. Aos 41 minutos, Rogic achou um gol para os australianos ao acertar um chute de fora da área que não deu muitas chances a Bernd Leno. Porém, três minutos depois Draxler converteu um pênalti sofrido por Goretzka. No início da segunda etapa, Goretzka fez o terceiro dos alemães aos três minutos. Isso parecia que daria tranquilidade. Mas não foi bem assim. Aos 15 minutos, Juric aproveitou rebote de Leno após um chute não tão forte e tocou para o gol. Após diminuir o marcador, a Austrália cresceu no jogo, mas não teve forças para buscar o empate. As duas seleções voltam a campo na quinta-feira (22). Às 16 h (de Brasília), a Alemanha enfrenta o Chile no duelo de líderes da chave. Um pouco antes, às 12 h, a Austrália enfrenta Camarões.