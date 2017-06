CD de Clarissa Bruns chega nesta terça-feira às plataformas digitais

(foto: Divulgação)

O novo trabalho autoral da cantora e compositora curitibana Clarissa Bruns chega nesta terça-feira, dia 20 de junho, às plataformas digitais, junto com o lançamento de um site novo (www.clarissabruns.com.br). O CD físico chega às lojas no mês de julho. Clarissa é autora de todas as composições do álbum "ENTRE", que tem produção de Bernardo Bosisio e já tem shows de lançamento marcados para os meses de agosto e setembro em Curitiba, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. No Rio, o show terá participação especial de Elza Soares.