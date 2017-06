Um dia após um torcedor do Corinthians ter sido espancado por torcedores do Coritiba, antes do jogo entre o clube paulista e o paranaense, os deputados estaduais decidiram adiar a votação do polêmico projeto que libera a venda e consumo de cerveja nos estádios e arenas desportivas do Estado.

