Discovery' estreará em setembro pela Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 50 anos da sua primeira estreia, a Netflix anunciou nesta segunda-feira (19) que a aguardada série "Star Trek: Discovery" estreará no dia 25 de setembro. Os episódios serão lançados semanalmente, ao todo são 15, e será dividida em duas partes. A primeira com início em setembro será lançada até o dia 6 de novembro e conta com oito episódios. A temporada retorna com o segundo parte da história em janeiro de 2018. A série se passa dez anos antes dos acontecimentos do original, mostra o início da história da Federação e acompanha missões para descobrir novos mundos e formas de vida. Produzida pela CBS Television em associação com Alex Kurtzman's Secret Hideout, o elenco de "Star Trek: Discovery" conta com Sonequa Martin-Green, Michelle Yeoh, Doug Jones e Anthony Rapp.