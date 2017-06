Motorista armado morre após bater o carro contra van da polícia em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro colidiu contra uma van da polícia na Avenida Champs-Elysées, em Paris, nesta segunda-feira (19). O motorista estava armado e morreu no local. Segundo o departamento de polícia parisiense, há uma operação de segurança na região, que deve ser evitada pelo público. Autoridades acreditam que o motorista agiu deliberadamente. Testemunhas disseram à agência de notícia "Associated Press" que o suspeito jogou o carro –que continha explosivos– contra a viatura policial. O agressor vivia no subúrbio de Paris e já era um conhecido da polícia por seu extremismo. Após a colisão, o veículo pegou fogo. O esquadrão antibomba está no local. Pelo Twitter, a polícia de Paris informou que a "situação está sob controle". A estação de metrô Champs-Elysées-Clémenceau foi fechada por medidas de segurança. O ministro do Interior da França, Gérard Collomb, afirmou que o ataque mostra que a ameaça de terrorismo ainda é alta no país e justifica o estado de emergência, decretado em 2015. Em abril, três dias antes do primeiro turno da eleição presidencial, um policial foi morto na Champs-Elysées. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, responsável pela maioria dos ataques que deixaram 239 vítimas na França desde janeiro de 2015. A avenida Champs-Élysées é uma das maiores de Paris e entre as mais conhecidas do mundo, sendo visitada por milhares de turistas todos os dias.