Visita ao Cemitério Municipal relembra a história dos imigrantes

(foto: Cido Marques/FCC)

No próximo sábado (24/6), a visita temática ao Cemitério São Francisco de Paula vai relembrar a história dos imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento de Curitiba e do Paraná.

A visita é uma parceria da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) com o departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e terá, neste fim de semana, o apoio da Coordenação de Etnias.

Casais pertencentes a grupos folclóricos, vestidos com trajes típicos italianos, ciganos, alemães, africanos, poloneses, árabes, portugueses, entre outros, vão acompanhar o trajeto no Cemitério mais antigo da cidade, explica Clarissa Grassi, pesquisadora da FCC e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. “Como 21 de junho é o Dia do Imigrante, optamos por este tema. Além da ideia de homenagear, o passeio objetiva falar de influências e peculiaridades desses povos, partindo de seus túmulos como referência”, conta Clarissa.

A visita será das 9h às 12h e para participar é necessário fazer agendamento pelo e-mail visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br, informado o nome completo e R.G. Filmagens e fotografias não são permitidas sem autorização prévia das famílias.

Tradição e história

Com três séculos de histórias, o Cemitério Municipal, fundado em 1º de dezembro de 1854, é o mais antigo e tradicional de Curitiba. Possui uma área com 51.414m2, com 139 quadras, 5.743 túmulos e mais de 80 mil sepultamentos realizados.

Serviço: Visita guiada ao Cemitério Municipal

Data: sábado (24/6), das 9h às 12h

Local: Praça Padre João Sotto Maior - São Francisco

Inscrições: visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br