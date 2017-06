Segurança é a principal preocupação do curitibano

O novo formato de consulta pública da Prefeitura, o Fala Curitiba, termina a primeira fase de encontros nos bairros nos próximos dias. Já foram promovidos 26 encontros na cidade, que resultaram em 1.705 propostas individuais e 335 propostas coletivas para melhorias nos bairros. Nesta semana, o Fala Curitiba passará por mais 16 bairros.

Até o momento, a melhoria na segurança pública está no topo das prioridades dos moradores. Em segundo lugar estão cultura, esporte e lazer, em terceiro a pavimentação e em quarto, empatadas, saúde e educação.

Todas as propostas feitas pela população nos encontros são encaminhadas para a administração regional responsável pelo bairro. As eleitas como prioridades seguem para análise técnica e detalhamento por parte da secretaria ou órgão responsável. Ao final das consultas nos bairros, as propostas serão votadas em grandes encontros promovidos em cada regional para, então, fazerem parte da LOA de Curitiba para 2018.

"Agora é hora de estudar as prioridades eleitas, analisando viabilidades legal e econômica. Assim que as propostas tiverem sido estudadas pelos órgãos competentes, voltaremos a conversar com a população, reforçando esse diálogo transparente e direto", comenta Rafaella Munhoz da Rocha Lacerda, diretora de planejamento e inovação do IMAP.

Essa semana serão mais 16 encontros, todos seguindo mesmo modelo de participação e debate das ideias.

Fala Curitiba

Bairro Abranches

Data: segunda-feira (19/6)

Horário: 19h

Local: Igreja Sagrado Coração de Jesus (Ucraniano) (Rua Carmelina Cavassin, 1660, Abranches)

Bairro Campo de Santana

Data: segunda-feira (19/6)

Horário: 19h

Local: Paróquia Sant'Ana (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 2565, Campo de Santana)

Bairro Bairro Novo

Data: terça-feira (20/6)

Horário: 18h

Local: Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto (Rua Lucio de Oliveira Lara, 75)

Bairro Prado Velho

Data: terça-feira (20/6)

Horário: 19h

Local: Escola Vila Torres (Rua Chile, 836, Prado Velho)

Bairro CIC

Data: terça-feira (20/6)

Horário: 19h

Local: Escola Municipal Caic (Rua Antonio Geroslaw Ferreira, 531, CIC)

Bairro Taboão

Data: terça-feira (20/6)

Horário: 19h

Local: E.E.Sebastião Saporski (Rua Maria de Lourdes Mickosz, 350, Taboão)

Bairro Lindóia

Data: terça-feira (20/6)

Horário: 19h

Local: Salão da Igreja Menino Jesus de Praga (Av. Santa Bernadethe, 1013, Lindóia)

Bairro Campo Comprido

Data: terça-feira (20/6)

Horário: 19h

Local: Igreja N.S. Lourdes (Rua Eduardo Sprada, 3.640, Campo Comprido)

Bairro São Braz

Data: quarta-feira (21/6)

Horário: 19h

Local: Sociedade São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1869, Santa Felicidade)

Bairro Hauer

Data: quarta-feira (21/6)

Horário: 19h

Local: Faculdade ESIC (Rua Padre Dehon, 814, Boqueirão)

Bairro Guaíra

Data: quarta-feira (21/6)

Horário: 19h

Local: Paróquia São Cristóvão (Rua Paraíba, 2709, Guaíra)

Bairro Umbará

Data: quinta-feira (22/6)

Horário: 18h

Local: Escola Municipal Professora Maria Neide Gabardo Betiatto (Rua Antônio de Brito, 1050, Umbará)

Bairro Cabral

Data: quinta-feira (22/6)

Horário: 19h

Local: Casa da Mulher Brasileira (Av. Paraná, 870, Cabral)

Bairro CIC

Data: quinta-feira (22/6)

Horário: 19h

Local: CEI Olivio Soares Sabóia (Rua João Alexandre Kopp, 505, CIC)

Bairro Boa Vista

Data: quinta-feira (22/6)

Horário: 19h

Local: Escola Ermelino de Leão (Rua Nossa Senhora de Nazaré, 900, Boa Vista)

Bairro Novo Mundo

Data: quinta-feira (22/6)

Horário: 19h

Local: Colégio Est. Yvone Pimentel (Rua Sebastião Malucelli, 1312, Novo Mundo)