Lucão diz que 'já está indo embora' do SP, mas não tem propostas em vista

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo depois da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo (18), no Morumbi, o zagueiro Lucão disse que "para a alegria de muitos logo iria embora do São Paulo". No entanto, ele não tem ainda nenhuma negociação em andamento. Talvez, a situação mude a partir desta semana, com a janela de transferência para a Europa aberta, mas, neste momento, o jogador ainda não recebeu proposta nem sequer sondagem para deixar o São Paulo. "Não chegou nada para mim até agora", afirmou Jeferson Silva, tio e empresário do zagueiro, que falhou no lance do segundo gol do Atlético-MG quando tentou afastar a bola. Uma possibilidade é de o jogador se transferir para um clube do Brasil. Neste caso, como ele já disputou seis partidas no Campeonato Brasileiro deste ano pelo São Paulo, não poderá entrar em campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-PR, para não ultrapassar o limite de sete jogos por um time na competição. INSATISFAÇÃO Lucão mostrar a intenção de deixar o São Paulo não chega a ser novidade. Em março deste ano mesmo, quando não era utilizado pelo treinador Rogério Ceni, ele esperava ser negociado. Na época, o estafe do atleta chegou a entrar em contato com a diretoria do clube para discutir a situação. A ideia inicial era tentar obter uma explicação para a ausência do zagueiro nas partidas, muitas vezes ele nem sequer era relacionado. No ano passado, o jogador já havia passado a ser alvo de críticas por conta de falhas no clássico com o Corinthians, na casa do adversário. Por outro lado, o beque tem moral no mercado. No início desta temporada, por exemplo, ele recebeu propostas do Vitória e do Dínamo Zagreb, sendo esta última de 4 milhões de euros. Na época, o São Paulo e Rogério Ceni quiseram mantê-lo no elenco. O treinador, que elogiava o zagueiro desde quando era goleiro, teve até uma conversa particular com Lucão para convencê-lo a ficar no Morumbi. No bate-papo, Rogério Ceni disse que iria utilizá-lo e o quanto apostava no seu potencial. A direção do clube também sempre depositou muita confiança no jogador. Inclusive, alguns chegaram a dizer que ele era um dos mais talentosos do elenco. Formado nas categorias de base, o zagueiro, de 21 anos, sempre foi considerado uma das joias do clube. Elogiado por Muricy Ramalho, ele ainda não conseguiu se firmar no profissional. Desde 2013, disputou 92 partidas e marcou dois gols. Na memória de boa parte dos torcedores, porém, as principais lembranças de Lucão são das falhas nas derrotas para o Corinthians - 6 a 1, no dia 22 de novembro de 2015; e 2 a 0, no dia 14 de fevereiro de 2016.