Uefa sorteia duelos da fase preliminar da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa sorteou nesta segunda-feira (19) os duelos das duas primeiras rodadas da fase preliminar da Liga dos Campeões, que terá início no dia 27 de junho. Ainda haverá uma terceira rodada e um playoff antes da definição de todos os integrantes da fase de grupos. Nestes primeiros duelos, chama a atenção a presença do Celtic, equipe que está habituada a disputar a competição e teve uma temporada vitoriosa, conquistando os três títulos nacionais possíveis. O time escocês enfrentará o vencedor de La Fiorita (San Marino) x Linfield (Irlanda do Norte) na segunda rodada. Novos times serão adicionados à fase preliminar na terceira rodada, com sorteio previsto para 14 de julho. A fase de grupos terá início no dia 12 de setembro e a final da edição 2017/2018 está marcada para 26 de maio, em Kiev. - Confrontos da primeira rodada (Ida: 27/28 de junho. Volta: 4 e 5 de julho) Viking (lhas Faroe) x Trepça 89 (Kosovo) Hibernians (Malta) x FCI Tallinn (Estônia) Alashkert (Armênia) x FC Santa Coloma (Andorra) The New Saints (País de Gales) x Europa FC (Gibraltar) Linfield FC (Irlanda do Norte) x SP La Fiorita (San Marino) - Confrontos da segunda rodada (Ida: 11/12 de julho. Volta: 18/19 de julho) APOEL (Chipre) x Dudelange (Luxemburgo) Zalgiris (Lituânia) x Ludogorets Razgrad (Bulgária) Qarabag (Azerbaijão) x Samtredia (Geórgia) Partizan (Sérvia)-Buducnost Podgorica (Montenegro) Hibernians (Malta) x FCI Tallinn (Estonia) ou Hibernians (Malta) Sheriff (Moldávia) x Kukes (Albânia) Astana (Cazaquistão) x Spartaks Jurmala (Letônia) BATE Borisov (Belarus) x Alashkert (Armênia) ou FC Santa Coloma (Andorra) Zilina (Eslováquia) x Copenhague (Dinamarca) Hapoel Beer-Sheva (Israel) x Budapest Honved (Hungria) Rijeka (Croácia) x The New Saints (País de Gales) ou Europa (Gibraltar) Malmo (Suécia) x Vardar (Macedônia) Zrinjski (Belarus) x Maribor (Eslovênia) Dundalk (Irlanda) x Rosenborg (Noruega) FH Hafnarfjördur (Islândia) x Vikingur (Ilhas Faroe) ou Trepça '89 (Kosovo) Celtic (Escócia) x La Fiorita (San Marino) ou Linfield (Irlanda do Norte) IFK Mariehamn (Finlândia) x Legia Varsovia (Polônia)