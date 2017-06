Julho tem mais uma edição de 'Uma Noite na Biblioteca'

(foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a décima edição do projeto “Uma Noite na Biblioteca”, que acontece nos dias 22 e 23 de julho. Com início às 17h30 do sábado, crianças de 7 a 10 anos participam de atividades gratuitas relacionadas ao universo da leitura durante a noite e a madrugada — contação de histórias, teatro, oficinas. As crianças dormem na Biblioteca e o encerramento acontece na manhã do domingo com um café da manhã.



Há 40 vagas disponíveis. Só serão aceitas crianças que nunca participaram do projeto. Para realizar a inscrição, que é gratuita, o responsável deve comparecer na Seção Infantil da BPP, preencher uma ficha e apresentar cópias de seu RG, do RG da criança e um comprovante de residência.



Realizado desde 2011 (a primeira edição, em 2010, contou com o patrocínio da Fundação Cultural de Curitiba), o projeto “Uma noite na Biblioteca” já teve nove edições na Biblioteca Pública do Paraná e também foi levado pela BPP para outras cidades, como Campina Grande do Sul e também para a sucursal de Paranaguá, a Biblioteca Pública Mário Lobo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3221-4980.



SERVIÇO:



Uma Noite na Biblioteca



Data: 22 e 23 de julho



Local: Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 / Curitiba)



Inscrições: até 10 de julho



Vagas limitadas



Gratuito



Mais informações: (41) 3221-4980