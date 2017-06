Segundo torcedor acusado de agredir corintiano se apresenta à polícia

Momento da confusão na frente do estádio Couto Pereira

A Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) de Curitiba informou na tarde desta segunda-feira que outro torcedor do Coritiba que aparece em vídeo agredindo um torcedor do Corinthians antes do jogo entre as duas equipes, na manhã de domingo, se apresentou à política. Segundo a Demafe, Rodrigo de Oliveira Araújo, de 24 anos, se apresentou junto com seu advogado.

É o segundo suspeito detido. No domingo, João Carlos de Paula, de 24 anos, foi preso acusado de tentativa de homicídio. Ele seria transferido para um presídio ainda nesta tarde. Por enquanto ele segue detido na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe).

Jonathan José Gomes Souza, de 29 anos, foi cercado e agredido por torcedores do Coritiba na frente do estádio Couto Pereira, antes do jogo entre as duas equipes, válida pelo Campeonato Brasileiro. A Polícia Civil chegou a divulgar que ele tinha morrido, mas voltou atrás em seguida. Souza foi transferido para um hospital em São Paulo. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, três ônibus e uma van de torcedores do Corinthians ignoraram as orientações da Polícia Militar e buscaram o confronto com torcedores do Coritiba.

Outros casos

A Demafe divulgou nesta tarde que vem recebendo relatos de outras pessoas que teriam sido agredidas durante o jogo. A orientação da delegacia é para que essas pessoas registrem boletim de ocorrência na sede da Demafe (Rua Martim Afonso, 280, no bairro São Francisco).

