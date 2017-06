Supremo derruba lei que proibia ensino sobre gênero em escolas do Paraná

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar contra uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Paranaguá (Litoral do Estado), que proibia o ensino e discussão sobre gênero e orientação sexual nas escolas do município. A lei foi aprovada na esteira do movimento “Escola sem partido”, deflagrada por parlamentares ligados a igrejas evangélicas em todo o País. A exclusão da discussão sobre a chamada “ideologia de gênero” foi aprovada na votação do Plano Municipal de Educação de Paranaguá, a exemplo do que aconteceu com os planos de educação de outros municípios e estados, incluindo Curitiba e Paraná. A decisão do STF pode atingir outras leis que instituíram esses planos excluindo a discussão sobre gênero, por pressão das bancadas evangélicas, como aconteceu na Assembleia Legislativa paranaense e na Câmara Municipal de Curitiba.

