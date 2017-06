'Criminosos não sairão impunes', diz Temer em vídeo nas redes sociais

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer disse em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (19) que "criminosos não sairão impunes e pagarão o que devem". Sem mencionar o momento de tensão com a PGR (Procuradoria-Geral da República) e com o STF (Supremo Tribunal Federal), Temer também defendeu a independência dos Poderes e disse que não pratica "retaliações". Como a Folha de S.Paulo mostrou no domingo (18), a mensagem de Temer foi direcionada ao empresário Joesley Batista, do grupo J&F, embora ele não seja diretamente citado. "Acabamos com os favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado sem limites e com juros camaradas. Muita gente não gostou disso", diz Temer no vídeo de pouco mais de quatro minutos. O presidente prossegue: "Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados por seus ilícitos", afirmou Michel Temer na mensagem divulgada pouco depois de embarcar para viagem oficial por Rússia e Noruega. O vídeo é mais um ponto da estratégia do Palácio do Planalto de desacreditar as declarações de Joesley Batista, que gravou conversa com o presidente e, em entrevista à revista "Época" divulgada na sexta-feira (16), afirma que o peemedebista é o "chefe" de uma organização criminosa. "O Temer é o chefe da Orcrim [sigla para organização criminosa] da Câmara. Temer, Eduardo, Geddel, Henrique [Alves], [Eliseu] Padilha e Moreira [Franco]. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto. Essa turma é muita perigosa. Não pode brigar com eles", diz o empresário na entrevista. No sábado (17), Temer divulgou uma dura nota em informava que entraria com ações civil e penal contra o empresário e que o governo "não será impedido de apurar" crimes praticados por Joesley, o que aconteceu no início desta tarde. "Suas mentiras serão comprovadas e será buscada a devida reparação financeira pelos danos que causou, não somente à instituição Presidência da República, mas ao Brasil. O governo não será impedido de apurar e responsabilizar o senhor Joesley Batista por todos os crimes que praticou, antes e após a delação", diz o texto de sábado. RETALIAÇÃO Às vésperas de ser denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e em momento de crise após ser acusado de mandar investigar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, Temer defendeu a independência das instituições e disse não praticar "retaliações". "As instituições brasileiras são fortes, fortíssimas. Conquista de todos nós. Fortes porque se sustentam na harmonia e na independência dos Poderes tal como foi escrito na Constituição de 1988. É preciso mantê-las para que se realize o desejo de todos: um Brasil pacificado, justo e próspero", afirmou. "Vocês sabem que não pratico retaliações. Por tradição e formação, acredito na Justiça. Sempre respeitei a independência dos Poderes. É assim que continuarei agindo", completou o presidente. No vídeo, Temer também fala do que fará nos quatro dias de viagem pela Europa, faz um balanço de seu governo, elencando ganhos econômicos e ações como a liberação do FGTS de contas inativas e defende as reformas trabalhista, previdenciária e política.