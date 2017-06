Barão Vermelho dá entrevista ao blog Stereo Pop. Confira

Com mais de 36 anos de carreira e muitos sucessos, a banda Barão Vermelho se apresenta na capital paranaense na próxima sexta-feira (23), às 21h15, no Teatro Positivo, com a turnê “Barão Para Sempre”.

Na performance de Curitiba, todos poderão conferir uma set repleto de hits, como “Tão Longe de Tudo”, “Pro Dia Nascer Feliz”, “Por Você”, “Bete Balanço”, entre outros, na voz do novo vocalista, Rodrigo Suricato.

O Stereo Pop fez uma entrevista exclusiva com a banda e ficou sabendo mais detalhes sobre a nova formação, as influências musicais atuais, o destino da Suricato, e o que podemos esperar do futuro do Barão Vermelho.

Confira no blog Stereo Pop