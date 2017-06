Maisa Silva dá 'chega pra lá' em Dudu Camargo e Silvio Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maisa Silva participou do "Programa Silvio Santos" exibido no domingo (18). Ela disputou o "jogo dos pontinhos" com Dudu Camargo, 19, o jovem apresentador do "Primeiro Impacto", telejornal do SBT. Logo no início do quadro, Silvio Santos comentou que Maisa e Dudu poderiam formar um casal. "Se for para isso eu posso ir embora. Não estou aqui para arrumar namorado, estou para participar do programa", disse Maisa. Silvio insistiu e Maisa rebateu outra vez. "Dá licença, Silvio. Isso é um ultraje, é constrangedor você me submeter a uma situação dessas. Estou aqui para jogar o jogo. Vamos jogar?", disse. O apresentador continuou no tema."Vai me dizer que o rapaz não é bonito?", perguntou. "Não faz o meu tipo", ela respondeu. "Ele é inteligente, falante, espontâneo", Silvio insistiu. "Ele é engessado, não parece que é de verdade. Ele fala esquisito. Ninguém é assim o tempo inteiro", Maisa completou. "Não tenho nada contra ele, só não tenho a favor também", Maisa falou, tentando encerrar o assunto. Silvio afirmou que eles poderiam se casar e ter um filho daqui um ano. Maisa acaba de completar 15 anos. "Só depois de eu viajar o mundo inteiro... E de você escolher outro pai, porque esse não vai rolar." Maisa ainda disse que não gostou de Dudu ter dito em um entrevista que se interessava por ela e por Larissa Manoela, ambas menores de idade, e Silvio ignorou. "Você me consideraria para amigo?", Dudu perguntou. "Meus amigos são normais. Tenho poucos amigos do meio artístico." Silvio preferiu seguir com o assunto falando com Dudu, e pediu para o rapaz escolher entre Maisa e Larissa Manoela. "Deixa eu analisar de perto", respondeu Dudu, se aproximando de Maisa, visivelmente contrariada. Silvio pediu para ele dançar para ela. "Eu não vou dançar com ele", Maisa retrucou. Dudu dançou sozinho um trecho de "Deu Onda" ao redor de Maisa e ela ameaçou sair do palco. Ele foi para a plateia e tirou uma moça do auditório para dançar. "Aproveita e leva para casa", disse Maísa para a moça. O apresentador ainda tascou um beijo na garota, que ganhou de Silvio R$ 100.