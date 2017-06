Conservatório de MPB promove rodas de música esta semana

O Conservatório de MPB de Curitiba promove nesta semana três atrações voltadas à música popular brasileira. Na terça-feira (20/6), às 17h, a Roda de Samba recebe o interprete Júlio da Mocidade.

Na quinta-feira (22/6), no mesmo horário, a tradicional Roda de Choro convida a flautista e compositora Mariana Zanette. No sábado (24/6), ao meio-dia, a Orquestra À Base de Corda finaliza as apresentações do projeto Chiquinha Gonzaga. Todos os eventos são gratuitos e acontecem na Praça Jacob do Bandolim.

Roda de Samba

Comandada pelos professores de Prática de Samba Luis Rolim e Gustavo Moro e participação dos alunos, a Roda de Samba deste mês tem como convidado Júlio Mocidade. O evento tem o objetivo de resgatar as histórias do samba, falar do Brasil, e apresentar compositores de samba de Curitiba.

Júlio Mocidade começou a cantar nos anos 70 em grupos de samba e conjuntos de baile de Curitiba. Trabalhou nas orquestras Frenesi e Beppi e seus Solistas. Atualmente canta na escola de samba Mocidade Azul.

Roda de choro

A tradicional Roda de Choro, realizada semanalmente desde 2003, reúne músicos e o público interessado no chorinho, um dos gêneros musicais mais tradicionais da MPB.

Neste ano, uma vez por mês um convidado é chamado para incrementar os encontros. Nesta quinta-feira (22), a flautista e compositora Mariana Zanette participa da Roda.

Mariana atua como flautista, saxofonista, compositora e arranjadora no quarteto Rosa Flô e trabalha também no grupo Rosa Armorial e na orquestra do grupo folclórico Wisla. Há dez anos está como flautista no grupo Os Batuqueiros. Ministra aulas particulares de flauta transversal e teoria musical e trabalha como compositora e sonoplasta nos espetáculos teatrais realizados pela Santa Produção.

Chiquinha Gonzaga

A Orquestra À Base de Corda, dirigida pelo maestro João Egashira, encerra série de concertos em memória da compositora e maestrina carioca Chiquinha Gonzaga (1847-1935), no próximo sábado (24/6), ao meio-dia. O projeto apresentou os principais sucessos da compositora que teve papel fundamental na identidade da música brasileira.

No concerto serão apresentadas composições como Atraente, Gaúcho e Lua Branca. A série de concerto é dedicada ainda à memória de Wilson Moreira, bandolinista e compositor do Conjunto Choro e Seresta, falecido no último 27 de fevereiro. Duas obras do autor também fazem parte do repertório do concerto: Crepúsculo e Saindo à Francesa.

Serviço: música no Conservatório de MPB

Local: Conservatório de MPB (Rua Mateus Leme, 66, São Francisco)

Roda de Samba

Data: terça-feira (20/6)

Horário: 17h às 19h

Roda de Choro

Data: quinta-feira (22/6)

Horário: 17h

Orquestra À Base de Corda apresenta Chiquinha Gonzaga

Data: sábado (24/6)

Horário: 12h