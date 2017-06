Definição de regras para novas concessões e privatizações avança, diz Meirelles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A definição de regras para concessões e privatizações está avançando, informou nesta segunda (19) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Por meio de seu perfil na rede social Twitter, Meirelles informou que as novas regras favorecerão o investimento privado em infraestrutura. As informações são da Agência Brasil. “Está avançando a definição de regras para concessões e privatizações. Há excelentes oportunidades de investimento em energia, petróleo, rodovias e ferrovias, com regras mais claras para investidores”, escreveu o ministro. De acordo com Meirelles, ainda este ano os leilões para a exploração de petróleo serão retomados, com regras previsíveis. “Governo prevê leilões de exploração de petróleo para 2017, 2018 e 2019. Haverá previsibilidade para os investidores”, destacou. Segundo o ministro, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) continuará a financiar os principais projetos de infraestrutura. “É essencial atrair capital privado para aumentar investimentos em infraestrutura. BNDES continuará com papel relevante no financiamento”, concluiu. O ministro não especificou quais seriam as alterações nas regras nem a taxa de retorno para os novos leilões.